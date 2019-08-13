Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Sevindik ve ekibi tarafından geliştirilen Misto Game annelerin çocuklarına peyniri sevdirmesine yardımcı oluyor. Türkçe-İngilizce-Arapça-Almanca, Fransızca ve Flemenkçe dil seçeneklerinde hazırlanan Misto Game, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Bir labirent oyunu olan Misto Game 49 aşamadan oluşuyor. Çocuklar sevimli peynir canavarı Misto ile yeni maceralara atılıyor. Oyunun çocuklarda matematiksel zekanın gelişimine katkı sağladığını belirten Sevindik, “Dinozor, yunus, penguen, kedi, ördek ve tavşan gibi sevimli şekillerle hazırlanan Misto peynirleri 100 gramı ile günlük D vitamini ihtiyacını yüzde 33 oranında karşılıyor. Çocukların sağlığına bu kadar katkısı olan bir peynirin çocukların zeka gelişimine de destek olsun istedik. Muratbey Misto Game çocukların problem çözme yeteneklerine katkı sağlıyor” dedi.