Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni yapay zekâ çözümlerini Türk Telekom mühendisleri ile birlikte tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiklerini belirterek “Patentini aldığımız bu teknoloji sayesinde fiber hizmet kalite standartlarımızı önemli ölçüde yükseltmeyi başardık. TT-ON Kök Neden Analizi Platformu, Türk Telekom fiber şebekesi üzerinde farklı çözüm ortaklarına ait altyapı verilerini tek bir ekrandan izlemeye imkân tanıyor. Fiber optik kabloların mevcut sistem parametreleri üzerinden canlı olarak kalite ölçümünü gerçekleştiren platform, gerektiğinde en uzak alt noktaya inerek detaylı analiz yapıyor ve yüksek performans için gerekli çözümün en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Günlük işleri otomatik hâle getiren modülleriyle operasyonel iç süreçleri de hızlandırıyor; üst düzeyde otomasyon teknolojisini kullanarak elle yapılan çalışmaları azaltıyor, sürekliliği artırarak personelin daha öncelikli işlere odaklanmasına imkân sağlıyor” dedi.