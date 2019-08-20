Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çocuk kullanıcıların bu tarz uygulamalarda fazlaca istismar ve siber zorbalığa maruz kalabildiğine dikkat çeken Bitdefender Antivirüs Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, TikTok uygulamasını kullanan çocuklarını koruma altına almak isteyen ebeveynlere üç önemli tavsiyede bulunuyor.

1- “Dijital Refah” özelliğini etkinleştirin. Uygulama içerisinde bulunan “Dijital refah” özelliği, bir defa etkinleştirildiğinde uygulama kullanımını günde iki saatle sınırlandırabiliyor. Çocukların uygulamayı daha uzun süre kullanabilmeleri için özelliği açarken ebeveynlerinin oluşturduğu şifreye ihtiyaçları oluyor.

2- “Kısıtlı Mod” özelliğini etkinleştirin. TikTok gibi paylaşıma dair içerik platformlarında her zaman uygun içerik olmayabiliyor. Çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşmasını engellemek isteyen ebeveynler, bu özelliği kullanarak münasebetsiz içerikleri çocukları için filtreliyor.

3- Hesap özelliğini “Özel” olarak ayarlayın. Bir hesabı “özel” olarak ayarlamak, çocuk kullanıcılar için en iyi seçenek olabilir. Çocuk kullanıcının ürettiği videolar yalnızca içerik oluşturucu tarafından görülebilir. Özel hesaba sahip çocuk kullanıcı, diğer kullanıcıların takip isteklerini onaylayabilir veya reddedebilir. Ayrıca yabancılardan gelebilecek mesajları engelleyerek yalnızca takipçilerle sınırlayabilir.