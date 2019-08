Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’deki operasyonlarına son veren ABD’li teknoloji devi Uber’in ardından Netflix de Türkiye’den çekiliyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Netfiix’in önümüzdeki ay Türkiye’deki operasyonların sonlandıracağı ifade edilirken şirketin RTÜK denetimi sonrası böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Türkiye’nin de içinde olduğu Orta Doğu ve Asya pazarına 2016 yılında adım atan firma 190’dan fazla ülkede 151 milyonun üzerinde ücretli abonesi bulunuyor. Bu abonelerin 60 milyonu ABD’den geri kalan 61 milyonu ise ABD dışından diğer ülkelerde geliyor. Netflix’in başarısının arkasında ise kullanıcıların milyonlarca verisini yapay zekâ ile analiz ederek pazarlama stratejisini oluşturuyor. Bu stratejinin en kritik unsuru ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren içerikler. Bu içerikleri göre ABD’de Netflix kullanıcısı 4 binden fazla filme ve iki bine yakın diziye erişebiliyor. Bu stratejinin bir soncu olarak şirketin 2016 yılında 40 milyar dolar olan piyasa değeri de faaliyet gösterdiği piyasalarla birlikte 140 milyar dolara ulaşmış durumda.

Amerika merkezli şirket, Türkiye’de de oldukça popüler. Türkiye’de 200 bin abonesi bulunan Netflix son dönemde kaliteli içerikleriyle Hollywood tarzı yapımlarla yarışır hâle geldi. Netflix’in bir diğer avantajı ise oldukça uygun bir fiyat politikasına sahip olması. Şimdilik 500 film ve 200’e yakın diziye erişim sağlayan Netflix’in Türkiye’de yerli içerikler için 1 milyar dolar yatırım yapması bekleniyordu. Ancak Türkiye’deki ücretli abone sayısının düşük kalması, hileli abonelikler ve son olarak RTÜK denetimine tabi tutulması Netflix’i pes ettirmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda RTÜK’ün ‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’ isimli bir yönetmeliği yayınlamasının ardından Netflix, BluTV ve Puhutv gibi platformların akıbeti de tartışılmaya başlanmıştı. Genellikle sansürsüz yayınları sebebiyle tercih edilen Netflix’in yeni düzenlemeye göre Türkiye’de şirket açması, 100 bin lira karşılığında yayın lisansı alması ve gelirinin belirli bir kısmını da RTÜK’e vermesi gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra yayınların denetimden geçecek olması da aboneleri tedirgin etti.

Bu durum karşısında Netflix’in Türkiye pazarından çekilebileceği ihtimali çok büyük görünüyor. Konuyla alakalı sosyal medyada yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı. Twitter’ın fenomen isimlerinden Jared Wall, resmî Twitter hesabından kaynaklarının Netflix’in önümüzdeki ay Türkiye pazarından çekileceğini gösterdiğini açıkladı. Netflix iddialarla ilgili herhangi bir açıklama önümüzdeki ay açıklığa kavuşması bekleniyor

SAPKINLIĞI POMPALIYOR

RTÜK, her ne kadar “sansür” suçlamalarına maruz kalsa da haksız sayılmaz. Çünkü Türkiye’de herhangi bir denetime tabi olmayan Netflix; eş cinsel, ensest ve pedofoli içerikli yayınlarıyla toplumdan büyük tepki görüyordu. Netflix’in ünlü dizisi “House of Cards”ın başrol oyuncusu Kevin Spacey çocuk istismarı suçu işlemesi bir yana “Baby” adlı dizide âdeta çocuk seks işçilerini yücelten Netflix, LGBT ilişkileri çocuk dizi ve filmlerine kadar indirdi. Bu tür ilişkileri konu almak Netflix yapımları için âdeta bir mecburiyet hâline geldi. Öyle ki bu mecrada yayınlanan 3 Altında: Arcadia Hikâyeleri adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğunun öpüştüğü görüntülerin yankısı sürerken platformda yayınlanan bir başka çocuk yapımı olan Ejderhalar Prensi yine benzer bir konuyla gündeme oturdu.

Netflix yayımladığı yapımlarla sadece çocukları ve gençleri değil, toplumun temelini oluşturan aileyi de hedef alıyor. Dizilerinin birçoğunda eşcinsel karakterlere yer veren platform, birbirini tamamlayan iki cins olan kadın ve erkek türü arasındaki fıtri farklılıkları çatışma konusu olarak işlemeye devam ediyor. Bu tür yapımlarda mutlu olmaya giden yol her ne hikmetse hep çarpık ilişkilerden geçiyor. Platformun en popüler dizilerinden La Casa de Papel’deki eş cinsel ilişki ise bu tür durumları “pozitif ayrımcılık” olarak tanımlayan kesimleri dahi isyan ettiriyor.