Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarih kesinleşmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde iOS 13’ün son beta sürümünü yayınlayan Apple, sisteme çok küçük bir detay gizlemiş ve takvim uygulamasını 10 Eylül Salı olarak ayarlamıştı. Bu da iPhone 11'in o tarihte tanıtılacağı iddialarına neden olmuştu.

iPHONE'LARIN TANITIM TARİHİ KESİNLEŞTİ

Apple, iPhone 11'in tanıtım etkinliği için ABD medyasına yukarıdaki gibi bir davetiye göndermeye başladı. Yeni iPhone tanıtım etkinliği, 10 Eylül 2019 tarihinde Cupertino'da bulunan Appe Park'taki Steve Jobs salonunda gerçekleşecek.

SAAT 20:00'DA BAŞLAYACAK

Yerel saat ile sabah 10:00'da başlayacak olan Apple tanıtım etkinliği, Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek.

İPHONE 11'İN FİYATI BELLİ OLDU MU?

iPhone 11 ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de fiyatı. Apple, fiyat açıklamasında bulunmadı ancak diğer modellerin Türkiye fiyatına bakıldığında iPhone 11’in 10 bin üzerinde satışa sunulacağı öngörülüyor.



YENİ iPHONE’LAR NASIL OLACAK?

Yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacak. iPhone 11, iPhone XR'ın bir üst modeli olarak karşımıza çıkacak ve telefonun arkasında iki adet kamera bulunacak.

iPhone 11 Pro ise iPhone XS'in bir üst modeli olacak ve arkasında üç adet kamera lensi bulunacak. Bu kameraların 12MP telefoto lens, 12MP geniş açı lens ve Sony tarafından üretilen 12MP süper geniş açılı lens olması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 11 ve iPhone 11 Pro sırasıyla 5,8 inç ve 6,5 inç OLED ekranlara sahip olacak.

Apple’ın 10 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik sırasında iPhone 11 modelleri ile birlikte iOS 13, watchOS 6 ve tvOS 13 işletim sistemlerini de tanıtması bekleniyor.