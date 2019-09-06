Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter, yeni açtığı Intagram hesabı ile artık popüler olan tweet'lerin ekran görüntülerini kendisi paylaşıyor.

Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.

Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.

Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.

Bir kullanıcısın Twitter'a 'Instagram, kelimenin tam anlamıyla tweet'lerin ekran görüntüleriyle dolu ve bence Twitter, onları kendisi yapmalı." şeklinde tweet atmasının üzerine Twitter yetkileri kullanıcısına cevap verdi.