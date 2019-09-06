Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Tüketici Elektroniği Faurı IFA, Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda 18 yeni ürününü ilk defa dünya lansmanını yapan Vestel, sebze meyve yıkayan bulaşık makinesi, buzluktaki ürünleri uzaktan çözdürebilen buzdolabı, kokuyu hapseden fırın, alkali su yapan buzdolabı, gibi ürünlerle ev hanımlarına büyük kolaylıklar sağlayacak. Bu yıl IFA Fuarı’nda 3.000 metrekarelik stant ve 560 ürün çeşidini sergileyeceklerini anlatan Vestel Dış Ticaret Genel Müdiresi Seda Kaya “Türkiye, bir yılda millî gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. İsrafın büyük kısmı ise enerjiden geliyor. Tüketim kaynaklı kullanımı yüzde 25 azaltmak mümkün. Vestel olarak elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimizde yer alıyor. Bu hassasiyetle geliştirdiğimiz dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 18 ürünümüzü bu yılki IFA’da tanıtıyoruz” dedi. Geliştirdikleri yeni teknolojik ürünleriyle bu yılın ilk 6 ayında 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Kaya “İhracatımızın ciromuzdaki payı yüzde 75’lere yükseldi. 2019’da ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 10-15 artıracağız” dedi.

KANADA VE ABD’YE AÇILIYOR

Vestel’in Amazon ve Google iş birliğiyle geliştirdiği yeni akıllı ürünlerine ilişkin bilgi veren Kaya, şunları kaydetti: Amazon asistanı entegre ettiğimiz Toshiba markalı TV’lerimizi Almanya ve İngiltere’ye ilk kez ihraç ettik. Olumlu tepkiler aldık. Google asistanı entegre ettiğimiz TV’lerimiz gelecek ay AB’de yerini alacak. Bu iki dünya deviyle ortaklı geliştirdiğimiz pek çok projemiz daha var. Android TV’mizin Türkçe sürümü şu an hazır. Eylülde Türkiye pazarında satışa sunacağız. 2020’nin ilk yarısında Google asistan içeren TV’lerimiz Türkiye pazarında yer alacak. Ayrıca Kanada ve ABD gibi yeni pazarlara ihracata başlıyoruz.

KADINLARIN KALBİNİ FETHEDECEK

Bulaşık makinesi sebze yıkayacak: Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, su sarfiyatını 4’te 1’e indiriyor.

30 dakikada şarj: 180 kW’ye kadar güç çıkışı, pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları, pazarın hızlı şarj ihtiyacını karşılıyor.

Kavanozu vakumluyor: Buzdolabındaki yoğurt, turşu, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor.

Bakterisiz çamaşır makinesi: Çamaşır makinelerindeki SteriliZone teknolojisiyle makinenin kapağına entegre edilmiş olan özel UVC ışık kaynağıyla çamaşırlardaki bakteri oranı yüzde 99,99 azalıyor.

Yapay zekâlı TV: Kullanıcıların TV izleme keyfini maksimuma çıkarmak için geliştirilen yapay zekâ destekli Vestel Smart TV’ler izleyicisini algılayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. İçeriğe ve izleyiciye göre ses ve görüntü ayarlarını düzenliyor.

Isınan buzdolabı: ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları telefon üzerinden kontrolle artı 18 derecede sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyorlar.

BUZDOLABINDA GÜNEŞ AÇTI

Avrupa solo beyaz eşya pazarının lideri Beko fuarda sağlıklı hayatı destekleyen teknolojileriyle yer aldı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’ün de katılımıyla yapılan toplantıda sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan inovatif teknolojisi HarvestFresh, dünyaya ilk kez tanıtıldı. Bu teknolojide meyve sebzelere mavi, yeşil ve kırmızı ışık uygulanıyor. Böylece buzdolabı gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor. Beko’nun diğer bir ürünü olan AutoDose teknolojisi bulaşıkların kirlilik seviyesini algılayarak, makineye en doğru miktarda sıvı deterjanın verilmesini sağlıyor. AquaTech çamaşır makinesi ise yeni tasarlanmış kanat sayesinde suyun kuvvetini artırarak yıkama süresini yarıya indiriyor. Bunu yaparken yüzde 50 daha nazik ve kibar davranıyor. Vakum blender ise meyve suyu hazırlarken, vitamin değerini koruyor.

YENİ NESİL e-SPOR PLATFORMU: PLANET9

Acer IFA’da gerçekleştirdiği Next@acer etkinliğinde yeni nesil e-Spor platformu Planet9’u tanıttı. Herkese açık bir oyun topluluğu olan Planet9 ile oyuncular kendi takımlarını kurup hazırlık maçlarına ve ödüllü turnuvalara katılabilecek. Ayrıca oyuncular kendileriyle benzer kişilerle tanışıp arkadaş olarak ekleyebiliyor, ilgilendikleri kişileri takip edebiliyor, oyunlara ve beceri düzeyine göre kimlerle oynayabileceklerine dair öneriler alabiliyorlar. Henüz kapalı beta sürümünde olan platform 30 Ocak 2020’de açık beta sürümüne geçecek.

5 TB DEPOLAMA SUNUYOR

Western Digital, süper ince 5 TB taşınabilir sabit sürücüleri ile depolamada çığır açıyor. Böylece kullanıcılar seyahatleri sırasında gittikleri her yerde değerli fotoğraf, video ve belgelerini rahatlıkla taşıyabilecek. Ürün ayrıca üç yıllık garantiyle geliyor.