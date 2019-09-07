Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

BERLİN

Küresel ısınma, sanayi ve çevresel felaketler sebebiyle içilebilir su kaynaklarına olan ihtiyaç sürekli artıyor. Teknoloji sayesinde evde alkali su üretilebilirken, israfın da önüne geçiliyor. Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’da yerini alan Vestel buzdolabına entegre edilen alkali su pınarı sayesinde suyun PH değeri yükseltilerek kullanıcı isteğine bağlı farklı yoğunluklarda bazik su elde ediyor. Hidrojen zengini alkali suyun, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, alzheimer, obezite, astım gibi önemli hastalıkların önlemesinde ve tedavisinde faydası bulunuyor.

Clage firması da sesli akıllı kontrol ile suya yön veriyor. Banyo, lavabo ve mutfaklara entegre edilebilen akıllı termostat ile kullanıcılar daha banyoya girmeden suyun sıcaklığını ayarlayabiliyor.

Alman Eve firması ise olası su kaçaklarına karşı evleri koruma altına alıyor. Water Guard evde sızıntı olması durumunda anında telefon ve tablete bildirim gönderiyor.

PUMA İLK AKILLI SAATİ TANITTI

Alman spor giyim markası Puma ilk akıllı saatini IFA’da tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon 3100 yonga setinden gücünü alan akıllı saat, pilates, kürek çekme gibi düzenli etkinlikleri izleyebiliyor. Ayrıca kalp atış hızı takibi ve yerleşik GPS gibi özelliklerle de koşucu ve bisikletçilere hitap ediyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek akıllı saatin fiyatı ise 275 dolar.

KİTAP GİBİ TELEFON

Güney Koreli teknoloji devi LG, çift ekranlı modeli "G8X ThinQ"i duyurdu. Telefon, 6,4 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunan bir çift ekranla geliyor. Ayrıca telefonun dış yüzeyinde 2,1 inç boyutunda bir OLED ekran bulunuyor ve bu ekran; tarih, saat, pil durumu, bildirimler ve diğer bilgiler için kullanılabiliyor.

FIRE TV EDITION İLE SESLİ KONTROL

Amazon ile iş birliğine giden Grundig, Fire TV Edition OLED televizyonda kontrolü Alexa'ya bıraktı. 500 binden fazla film ve televizyon dizisinden oluşan geniş bir kütüphaneye sahip Fire TV Edition ile kullanıcılar, Alexa üzerinden kanallar, uygulamalar ve sevdiği içerikler arasında gezinebiliyor, geri veya ileri sarabiliyor, haberleri vermesini, hava durumunu kontrol etmesini ve daha birçok işlevi yerine getirmesini isteyebiliyor. Kullanıcılar Netflix, Prime Video, Youtube, TVNow, DAZN ve diğer platformlara ulaşabilirken, Amazon Music ve Spotify'ın da yer aldığı servisler ile müzik, canlı radyo kanalları ve podcast yayınlarını dinleyebilir. Grundig Fire TV Edition, Alexa ile akıllı evi de sesli komutla kontrol edebiliyor.

ELBİSELERİNİZ TAZE KALSIN

Samsung’un yeni nesil elbise dolabı AirDresser ile artık giysiler daha temiz ve taze. AirDresser’da, asılı hâlde duran elbiselere doğru bir hava akımı üfleniyor ve bu sayede kıyafetlerin temiz ve taze kalması sağlanıyor. Ayrıca dâhili Heatpump Drying adlı bir sistem, nemli veya ıslak giysilerinizi düşük sıcaklıklarda kurutuyor. Bu sayede giysilerinizi bakterilerden dezenfekte etmeye yardımcı oluyor. Tüm bunlar düşük sıcaklıklarda yapıldığı için yüksek sıcaklık nedeniyle elbiselerinizin zarar görmesi ve çekip küçülmesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor.

GALAXY FOLD GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’de de ön satışa sunulan Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un satışları ekranında yaşanan sorun sebebiyle durdurulmuştu. Fold’un 5G’li versiyonunu IFA’da tanıtan Samsung, telefonun Güney Kore’de satışa sunulduğunu duyurdu. Ancak yeni Fold’da bazı değişikliklere gidildi. Bozulmaya karşı ekran yeni bir katman ile güçlendirilirken eni 15,5 mm’den 15,7 mm’ye, ağırlığı da 263 gramdan 276’a çıkarıldı. Ayrıca ilk versiyonda 4.380 mAh güç ile gelen telefonun bataryası yeni versiyonda biraz küçülmüş. Bunun sebebi 5G mimarisinin telefona dâhil edilmesi. Telefonda artık 4.235 mAh batarya bulunuyor. Bugün itibarıyla Güney Kore’de satışa çıkan telefon, 18 Eylül’de Fransa, Almanya, Singapur ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda boy gösterecek. Ay sonunda ise ABD pazarına giriş yapacak.