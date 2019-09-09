Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendisler tarafından “Yeni nesil sosyal medya platformu sen yaz diye” sloganıyla ortaya çıkarılan Yazbee, konu ayrıştırma ve kişiselleştirme özelliğiyle global sosyal medya uygulamalarından ayrılıyor. Yeni bir sosyal medya deneyimi sunan platform, yoğunlukla kullanılan Instagram ve Twitter’daki özellikleri harmanlayarak tek bir platformda kullanma imkanı sağlıyor.

HEDEF 20 MİLYON

Yıl sonuna kadar 1 milyon, 2020 sonuna kadar ise 20 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan Yazbee, global sosyal medya platformlarına rakip olmayı hedefliyor. 2022 yılından sonra ise platformun halka açılması planlanıyor. Yazbee Kurucu Başkanı Arif Ünver, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 50 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu, popüler sosyal medya platformlarının hepsinde kullanıcı sayısı ve aktifliği bakımından ilk 10’da olunduğunu kaydetti. Türkiye’ye yeni nesil sosyal medya platformu kazandırmak için amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Ünver, “Bir buçuk ay önce de kullanıma açtık. 200 bine yakın aktif kullanıcımız oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Zaten hedefimiz bu yılın sonunda bir milyonun üstü. 2020 sonunda 20 milyonun üzeri hedefimiz var” diye konuştu.