Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüzde çoluk çocuk herkesin elindeki cep telefonları, sadece bir “telefon” değil adeta bir oyun bilgisayarı… Eğlenceli olanlar bir tarafa, tehlike saçan oyunlar, sadece çocukları değil artık aileleri bile olumsuz etkilemeye başladı.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Kütahya’da yaşandı. Dört yıllık evli Ayşen D. (22) ile bir yıl önce evlenen kardeşi Reyhan K. (18), not bırakarak kayıplara karıştı. Eşleri ve aileleri şaşkına döndü. Polise haber verildi. Kız kardeşler, üç gün sonra son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken ‘canlı sohbet’te tanıştıkları Osmaniyeli 23 yaşındaki H.Y.’nin annesinin evinde bulundu.

Kızlarının bulunduğunu öğrenen aileleri Kütahya’dan yola çıkarak Osmaniye’ye geldi. Anne Hamiyet Kaba (41) kızlarıyla hasret giderdi.

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan K., “Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum” dedi. Kardeşini tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen D. ise, “Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu. Anne Hamiyet Kaba da, “Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun” dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya’daki evlerine döndü.

PUBG NEDİR?

Hem mobil olarak telefonlarda hem de bilgisayar versiyonu olarak oynanan PUBG, ayrıca oyun içi sesli konuşma imkânı da sağlıyor.

Survivor oyunu olarak nitelendirilen oyunda amaç hayatta kalmak. Bir savaş oyunu PUBG, uçaktan haritada istediğiniz bölgeye atlanarak başlıyor. Düştüğünüz bölgede bulunan evlerde mevcut olan silahlarla ve mühimmatlar ile güçlendiğiniz oyunda, düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Oyun popülerliği ile dikkat çekiyor.