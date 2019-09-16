Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEN ÇEK-ANLAT, BİZ TÜM DÜNYAYA DUYURALIM

Ekranların en hızlı, en güvenilir ve daima öncü haber kanalı TGRT Haber bir ilke imza atıyor. İlki geçen yıl yapılan ve tüm dünyanın gözünü ve kulağını ayıramadığı Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te gençlere muhabirlik yapma imkânı sunuyor.

TGRT Haber TEKNOFEST’te gençlerle buluşuyor!

TEKNOFEST'te TGRT Haber muhabiri olmak ister misin? İşte sana fırsat! Teknolojiye meraklıyım, 'festival nerede ben oradayım' diyorsan, o anı en iyi ben yakalarım, Türk Yıldızları'nın, Solo Türk'ün muhteşem gösteri uçuşlarını en iyi ben çekerim, ben sunarım ve “aradığınız genç yetenek benim” diyorsan tam sana göre bir görevimiz var.

Yapman gereken tek şey; 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’te katılıp sıra dışı deneyimlerini kayda alıp #TEKNOFESTGRT etiketiyle Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook kullanıcıları ise Facebook Messenger'dan çektikleri videoları bize mesaj yoluyla iletebilirler.

Sen çek, anlat, gerisini bize bırak. Biz tüm dünyaya duyuralım…