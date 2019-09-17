Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - 1-50 arasında çalışana sahip olan, aylık 250 - 2.500 sayfa baskı ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan lazer yazıcı serisi, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor. Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine sahip. Ürün 20.000 sayfalık görüntüleme tamburu (drum ünitesi) ve 5.000 sayfalık toner kapasitesiyle ile birlikte geliyor. Görüntüleme tamburu değiştirildiğinde otomatik olarak 5000 sayfalık toner de doldurulmuş oluyor. Ağ bağlantısına gerek duymayan üründe Wi-Fi Direct özelliği bulunuyor.

Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25’inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75’inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini belirten HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman “Çığır açan inovasyonlar ve dijital entegrasyonla, sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldıran HP Neverstop Laser yazıcı, tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor” dedi. HP Neverstop Serisinin teknik özelliklerine değinen HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek de, HP Neverstop Laser 1000a, HP Neverstop Laser 1000w, HP Neverstop Laser MFP 1200a ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinin tümünde 2.500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toneri doldurmak için sadece 15 saniyenin yeterli olduğuna dikkat çekti. Özbek, toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde toner hiçbir sızdırma olmadan doldurduğuna ve herhangi bir dökülme ve sızdırma olmadan son derece güvenli bir baskı imkanı verdiğini söyledi.

Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkan Neverstop serisinin fiyatı 1.299 TL’den başlıyor, 2.500 sayfalık toner kapasitesine sahip yeni dolum kitinin fiyatı ise 85 TL.