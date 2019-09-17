Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Akıllı tarım uygulamaları ile tarlalar dile geliyor. Vodafone’un İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Tarım Projesi ile her tarla toprak sahibine akıllı öneride bulunabilecek. Mersin’in Silifke ilçesinde pilot uygulaması yapılan proje kapsamında İş Bankası da 36 aydan 60 aya kadar kredi imkanı sunacak. Proje kapsamında bugüne kadar 10 istasyon kurulumunun gerçekleştirildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Pilot projeye önümüzdeki dönemde 20 istasyon ile devam edilecek. Toplamda 30 istasyonun devreye alacağız” dedi.



İKİ YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Şahin, IoT teknolojilerinin üretimde en az yüzde 25 artış sağlarken enerji ve su maliyetlerinde ise yüzde 50 tasarruf imkânı sunduğuna dikkat çekerek, “Dijital Tarım İstasyonunda 300’e yakın sensör bulunuyor. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün. İstasyona pafta numarasını girdiğinizde sadece o tarlaya özel önerilerde bulunuyor. Bu çözümle, çiftçilerimiz 7 gün 24 saat ne zaman isterse cep telefonundan tarlasını uzaktan da takip edebilecek ve mahsulünü sağlama alabilecek” diye konuştu. Şahin, Dijital Tarım İstasyonlarının iki yılda kendini amorti ettiğini belirterek, uygulamayı gelecek yıldan itibaren Türkiye’deki tüm çiftçilerin hizmetine sunacaklarını bildirdi.



60 AYA KADAR KREDİ İMKÂNI

Projeden yararlanmak isteyen çiftçilere 36 aydan 60 aya kadar kredi imkânı sunduklarını dile getiren Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de “Çiftçilere istasyonların kurulumu için kredi Dijital Tarım Kredisi kullandıracağız. Dijital Tarım Projemizin, ülkemiz ve tarım sektörüne önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Dijital Tarım İstasyonu, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürün, ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Çiftçilere online ortamda uyarı gönderilmesini sağlayan sistem, tarlaların kameralar aracılığıyla canlı olarak uzaktan takip edebilmesini de mümkün kılıyor.



Enerjisini güneşten alıyor

Solar panel, dahili batarya ve GPRS modülüne sahip dijital tarım istasyonu hava sıcaklığı ve nem sensörü ile birlikte geliyor.