Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Android Pie işletim sistemi ile gelen telefon 1099 TL’lik peşin fiyatı ve aylık 121 TL’den başlayan ödeme imkanıyla 18 Eylül’de Turkcell mağazalarında satışa sunuluyor. Kullanıcılara iki yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi, üç yıl boyunca da aylık güvenlik güncellemelerini garanti ettiklerini belirten HMD Global Türkiye Ülke Müdürü Sertaç Şener, “Nokia 2.2 ile birlikte Türkiye’deki ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Erişilebilir fiyatlarla en güncel Android deneyimini kullanıcılarla buluşturma sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Nokia akıllı telefonlarda olduğu gibi uzun süre yeni kalmaya devam edecek olan Nokia 2.2’nin, yapay zeka deneyimi ve Google Asistan’a tek tuşla erişim gibi sunduğu özelliklerin tüketicileri memnun edeceğine eminiz” dedi.