Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes tarafından imzalanan protokolle 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik 20 ilde 40’a yakın semire verileceğini belirterek, “E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde KOBİ’lerimize Avrupa’ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini öğreteceğiz” dedi.

Türkiye’den e-ihracat programıyla KOBİ’lere e-ticaretle ihracatın kapılarını açtıklarını belirten Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Ootes de, “Amazon olarak KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye’den e-ihracatı başlattık. Eğitim serisi ile başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ’lere e-İhracatın kolay yolunu açıyoruz” diye konuştu.