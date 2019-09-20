Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde birçok tartışmanın odak noktası olan kilo verme ürünlerinin reklamları hala tartışmaları sürdürürken, Instagram‘dan resmi bir karar geldi. Platform, 18 yaşın altındaki kişilerin, tartışmalı bir influencer pazarlaması hedefi olmaması için kilo verme ürünlerini yada estetik ameliyat türlerini tanıtan yayınları görmelerini engelleyecek.

Yeni düzenleme ile bazı durumlarda gönderiler bile kaldırılabilecek. Bir gönderi belirli diyet veya kilo verme ürünleriyle ilgili olağandışı bir iddiada bulunuyorsa ve bir indirim kodu gibi ticari bir teklifle bağlantılıysa tümüyle gönderi kaldırılacak. Bu gönderilerin kaldırılması ile beraber gençlerin bu tarz zararlı, fayda sağlamayan ve sağlıksız ürünler kullanmak istemesi engellenecek.