Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yaştan insanın katıldığı festivalin üçüncü gününde de teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programları hız kesmeden devam etti.

Katılımcılar, enerji ve coşkunun gün boyunca yaşandığı festivalde hem gezerek hem de atölye çalışmalarına dahil olarak deneyim kazandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) stant alanında "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Uzay Taşları Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Geleceğin bilimine öncülük edebilecek insanların yarıştığı, finalist takımların toplamda 3 milyon Türk lirasının üzerinde ödül kazanacağı, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları da devam etti. Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında rekabet edenler, yarışmanın ilk gün heyecanını yaşadı.

"GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI" YENİDEN SAHNEDEYDİ

Festivalin ilk gününden itibaren on binlerce insanın özel olarak izlemeye geldiği uçuş gösterileri bugün de devam etti. Türkiye'nin en önemli gösteri ekipleri Solo Türk ve Türk Yıldızları şovlarını gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyen ziyaretçiler ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleriyle en güzel anı yakalamaya çalıştı.

Büyük beğeni toplayan gösterilerinin yanı sıra TSK Harekat Gösteri Uçuşları, İçişleri Bakanlığı Gösteri Uçuşları, TEİ İHA Gösteri Uçuşları ve MC 21 Rus yolcu uçağı da ziyaretçilere hünerlerini sergiledi. Festivalin üçüncü gün sürprizi ise Russian Knights oldu.

Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian Nights Aerobatic Team yaptıkları gösteriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da sergilendi. İlk kez görücüye çıkan silahlı insansız hava aracı Bayraktar Akıncı Taaruzi İHA, Atak helikopteri, eğitim uçağı Hürjet ve Milli Muharip Uçağı ile 38 farklı hava aracı festival alanında yerini aldı.

Katılımcıların ilk kez yakından görme fırsatı buldukları ilk milli uçan araba Cezeri de BAYKAR stant alanında teknoloji meraklılarıyla buluştu. Kara araçları bölümünde ise yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, Kirpi, ambulans dahil dokuz araç sergileniyor.