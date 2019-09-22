Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın günlük rutine dâhil olmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki insanlar online bir bağ ile birbirine bağlandı. Hâl böyle olunca bilginin akışı hızlandı, global algıların oluşması ve değişmesi mümkün hâle geldi. Yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyolojik olaylar tüm para piyasalarını olduğu gibi elektronik piyasaları, yani kripto paraları da etkiler hale geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. Serda Selin Öztürk de, yaptığı araştırmayla, Twitter’da paylaşılan içeriklerin Bitcoin’in fiyat ve işlem hacmi üzerindeki etkisini ortaya koydu.

HERKES HÂKİM DEĞİL

Bitcoin fiyatının altında herhangi bir mekanizmanın işlemediğini, fiyatı belirleyenin tamamen arz-talep ilişkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Öztürk, arz ve talebi etkilemek için de sosyal medyanın rahatlıkla kullanılabildiğini belirtti. Doç. Dr. Öztürk “Sosyal mecralar büyük kitlelere ulaşmak için en kısa yol. Herkesin bir sosyal medya hesabı var ama herkes, finans piyasalarındaki gelişmelere hâkim değil. Bu nedenle manipüle etmek amacıyla yapılan haberler piyasalara etki edebiliyor” dedi. Araştırmaya bu nedenle başladıklarını belirten Doç. Dr. Öztürk, “25 milyon Tweet’i inceledik. Bitcoin fiyatının önemli yükseliş ve azalış yaşadığı dönemlerde Tweet sayılarında önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Bitcoin ile ilgili pozitif ‘Tweet’ler atıldığında fiyat üzerinde artı, negatif Tweet’ler atıldığında ise eksi etkilerini tespit ettik” ifadelerini kullandı.

KULLANIMI VE FİYATI ARTACAK

Hareketlerin dalgalı seyretmesinin tek sebebinin sosyal medya olmadığına da değinen Doç. Dr. Öztürk şöyle devam etti: Düşük faiz ve kırılgan piyasalar nedeniyle, bazen para birimleri yatırımcıya çekici gelemeyebiliyor. Bu noktada herkes Bitcoin’e yöneliyor. Bu durumlar da kısa vadeli yükselişe yol açabilir. Uzun vadede ise artık dünyada her şeyin teknolojiye dayandığı gerçeğinden hareketle, kripto paraların kullanımının artacağını ve değer kazanacağını söylemek mümkün.

ÇOK KAZANABİLİRSİNİZ, SONUNUZ DA GELEBİLİR!

Finansal analizin en zor ve hataya yatkın kısmının tahmin olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öztürk, yatırım planlayanlara da şu uyarılarda bulundu: Sadece finansal değişkenlerle kurulan ve siyasi konjonktürü yok sayan modellemeler, tahmin yapma konusunda yetersiz kalıyor. BTC yatırımı yapacaklar çok dikkatli olmalı. Büyük dalgalanmalar büyük kazanç getirebileceği gibi sonunuz da olabilir. Bu noktada önemli olan hem finansal piyasaları hem de küresel çapta siyasi ve ekonomik gelişmeleri iyi takip etmek. Uzun vadede kripto paralar güvenli liman haline gelebilir fakat mevcut durumda en güvenilir yatırım aracı, altın gibi görünüyor...