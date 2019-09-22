TEKNOFEST İstanbul'daki İçişleri Bakanlığı standında Emniyet Genel  Müdürlüğünde görevli polis memurları, KADES uygulamasıyla ilgili kadın ziyaretçilere bilgi verdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi  amacıyla tasarlanan KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum  bilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor.

Kadınlar, akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android marketlerden  uygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı  ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme kayıt  olduktan sonra uygulamayı yükleyenin kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı'ndaki nüfus  bilgilerinden teyit edilerek telefona SMS doğrulama kodu gönderiliyor ve bu kod  sisteme girilerek uygulama aktif hale getiriliyor.

Acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan  sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbar  gerçekleştiriliyor.

İhbarın teyidi ekrana gönderilen "Evet" cevabı ile doğrulandıktan  sonra ihbarın başarıyla alındığı ve konumuna ekip gönderileceği ihbarda bulunan  kadının telefonuna uyarı mesajı olarak gönderiliyor. Bu mesaj, eş zamanlı olarak  112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda  ihbar olarak görünüyor ve kadının bulunduğu konuma en yakın ekip sevk ediliyor.

"EMİNE BULUT CİNAYETİNDEN SONRA UYGULAMAYA TALEP ARTTI"

Asayiş Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tarıkhan  Çetiner, AA muhabirine, KADES'in kadınların telefonlarına indirebilecekleri,  karşı karşıya kaldıkları acil durumları dokunacakları bir tuşla ihbar  edebilecekleri ve en yakın ekibin hemen yanlarına gitmesini sağlayan bir uygulama  olduğunu söyledi.

Tüm kadınlardan uygulamayı telefonlarına yüklemeleri çağrısında  bulunan Çetiner, "Her geçen gün uygulamayı yükleyen kadın sayısındaki artışın  farkındayız. Buna bağlı olarak ihbarlarda da bir artış var. Her kadının  telefonunda bu uygulama olsun. Kadınlar acil bir durumla karşı karşıya  kaldıklarında uygulamayı kullanarak ihbarlarını yapabilsinler." dedi.

Çetiner, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teknik imkan  ve personeli tarafından uygulamanın geliştirildiğini ve Mart 2018'den beri  kullanıldığını kaydetti.

KADES'in kamu spotları ve infografiklerle sosyal medyadan duyurulmaya  çalışıldığına dikkati çeken Çetiner, şöyle konuştu:

"Maalesef yeterince kadın bu uygulamayı telefonuna yüklememişti. Ta ki  Kırıkkale'deki o kötü olaya kadar. Emine Bulut cinayetinden sonra özellikle  İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yaptığı programlarda görünürlüğünün  artmasıyla birlikte KADES uygulamasına talep arttı. TEKNOFEST'te uygulamamızı  ziyaretçilere duyuruyoruz. Standımızı ziyaret eden kadınların telefonlarına  görevlilerimiz eşliğinde KADES'i yükleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"324 BİN KİŞİ UYGULAMAYI İNDİRDİ"

Çetiner, kadınların sesi olmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları  kaydetti:

"Şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak için  bulundukları ortamlarda direkt akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasını  sağlamak için bu uygulamayı geliştirdik. Gün geçtikçe sayılarımız artıyor.  Yaklaşık 324 bin kişi uygulamayı telefonuna indirdi. 14 bin kadın da uygulama  üzerinden ihbarda bulundu. En yakın ekip ve devriyelerimiz yanlarına intikal  ederek, kendilerine destek oldular."

İhbarda bulunulduktan sonra ekiplerin yaklaşık 5 dakikada gönderilen  konuma intikal ettiğini belirten Çetiner, ihbarda bulunan kadın için koruyucu ve  önleyici tedbirler aldıklarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına  bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirerek destek almasını  sağladıklarını sözlerine ekledi.

Polis Memuru Esra Çanga da KADES uygulamasının nasıl kullanıldığını  telefon üzerinden gösterdi.

 

 