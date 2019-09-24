Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur - Toplam 12 şehri kapsayan tur 30 Eylül’de Adana’dan başlayacak. Adana’da 5 gün kalacak olan tır, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Metal Sanayi ve Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret edecek. Vodafone Dijitalleşme Tırı, daha sonra sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Proje kapsamında 4 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşılması hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Business olarak işletmelere Red Kontrol’den araç takip sistemlerine, Metro Ethernet’ten dijital pazarlama çözümlerine kadar iş yerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerin ayağına götürüyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergilenecek.