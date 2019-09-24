Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Döviz kurunda yaşanan artış ile birlikte cep telefonları el yakmaya başladı. Dolar kurundaki yükselişe vergiler de eklenince ortak segmentteki bir telefonun fiyatı 5 bin liraya çıkarken, amiral gemilerinde 10 bin lirayı aştı. Telefon sahipliğini zorlaşması üzerine harekete geçen Turkcell, firmalara yönelik cepte kiralama dönemini başlattı. Hizmet kapsamında firma ve kurumlar Samsung, Apple ve Huawei modelleri başta olmak üzere toplam 21 modeli iki yıl boyunca kiralayabilecek. Uygulama cep telefonun yanı sıra tablet ve bilgisayar için de geçerli olacak. Hizmetten yararlanmak için ‘Turkcell’i olma şartı aranmazken, firmalar ekim ayından itibaren Financell'in Dijital Dönüşüm Kredisi'nden de yararlanabilecek.

YÜZDE 30 FİYAT AVANTAJI

Dijital İş Servisleri ile Türkiye'de 700 binin üzerinde kuruma hizmet verdiklerini belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Dijital Dönüşüm Kredisi ile firmalara 36 aya kadar taksitle sunduklarını belirterek, “Turkcell olarak Türkiye’de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleniyoruz. Bu amaçla ülkemizdeki şirketlerin küresel rekabette söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz" dedi.

Dijital İş Servisleri sayesinde son bir yılda yüzde 62 büyüme ile 693 milyon lira gelire ulaştıklarını dile getiren Özata, “Kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimizi kurduk. Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere kurumsal müşterilerimize bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetlerini ve IT servislerini tek elden vermeye başladık" diye konuştu.



Sigorta kapsamında

Kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor. Ayrıca çevreye duyarlı bu proje sayesinde kiralanan cihazların sonrasında geri dönüşüme de kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.