Turkcell, ülkenin her köşesinde kaliteli iletişimi sunabilmek için ürettiği çözümlere bir yenisini eklediğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Portatif Solar Saha, üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde mobil haberleşmeyi sağlayan iletişim ünitelerine enerji sağlayarak kesintisiz ve kaliteli iletişimi ihtiyaç duyulan her noktaya taşıyor. Böylece dağ, yayla, sahil şeridi gibi sabit enerji hizmeti bulunmayan ama nüfusu belli dönemlerde hızla artan bölgelerde kaliteli iletişim çözümü sağlanıyor. Güneş enerjisiyle çalışan Portatif Solar Saha çevre dostu özelliğiyle de öne çıkıyor.

"Sürdürülebilirliği destekleyen inovatif bir çözüm geliştirdik"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Şirket olarak müşterilerimize en kaliteli iletişim hizmetini her an her yerde sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve bu doğrultuda farklı çözümler geliştiriyoruz. Nüfusun dönemsel olarak arttığı ve enerji kaynaklarının erişemediği bölgelerde oluşan ihtiyaç için geliştirdiğimiz Portatif Solar Saha çözümü de bu inovatif çalışmalarımızın bir ürünü. Hâlihazırda dört ilde farklı lokasyonlarda kurulumunu sağladığımız bu iletişim istasyonları çevre dostu oluşuyla da ön plana çıkıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği bu çözümle sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı sağlıyoruz. Sahalarımıza kurduğumuz güneş panelleri ve rüzgar türbinleri sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretiyoruz. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek" dedi.

İlk portatif solar saha kurulumunu Antalya’da yapan Turkcell, Kaş - Kalkan turizm yolu ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda Turkcell kalitesini müşterilerine ulaştırdı. Yine enerji kaynağına erişimin kısıtlı olduğu Ordu’da Beytabı Yaylası’nda ve Bursa’da Gürsu ilçesi Ericek Göleti’nde Portatif Solar Saha çözümünü sunan Turkcell, son olarak 3 bin 415 metre yüksekteki Karçal Dağı’nın yaylalarından Artvin Borçka Beyazsu Yaylası’nda bu hizmeti kullanıcılarla tanıştırdı. Portatif Solar Saha sayesinde, bu bölgede de servis veren tek operatör olduğu belirtilen Turkcell, yeni ürününe resmi olarak patent başvurusunda da bulundu.

Ayrıca Turkcell; Antalya, Bursa, Ordu ve Artvin’de kurulan bu dört portatif solar saha sayesinde, günlük ortalama 16 bin 620 dakika görüşme, 135 GB data transferi imkânı sunduğunu belirtirken, bu hizmetten günde ortalama 10 bin 277 kişi faydalandığı kaydedildi.