Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında, 210 milyar avro olarak gerçekleşti. Türkiye’de aynı dönemdeki satışların tutarı, 1,8 milyar avro (11,8 milyar lira) oldu. Özellikler açısından bakıldığında; 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama özelliğine sahip ürünler, 2019’un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16’sını (33 milyar avro) oluşturdu. GfK’nın verilerine göre telefonlarda çoklu kamera kullanımı da hız kazandı. İkili arka kameralı telefonlar toplam cirosunun yüzde 50’sini oluştururken üç kameralı cihazların payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18’inin “2,5-2,8 GHz” aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.