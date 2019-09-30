Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremden sonra cep telefonlarıyla görüşme yapılamaması herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Ardından benzer durumların yaşanmaması için alınabilecek tedbirler araştırılmaya başlandı. Genç Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı ve yazılım uzmanı Ahmet Yusuf Bakkal “Yanınızda mobil cihaz ve internetiniz yoksa amatör telsizcilik eğitimi almanız size hayati bir avantaj sağlayabilir. Mobil cihazınız var fakat internetiniz yoksa Wi-Fi ve bluetooth teknolojilerini kullanabilirsiniz. Birkaç uygulama ile cihazınızın bluetooth kapsama alanında, yaklaşık 30 metre olan bütün cihazlara sınırsız mesaj ve fotoğraf gönderebilirsiniz. Bu sistemi sağlayan en popüler uygulama ‘FireChat’ uygulamasıdır” diye konuştu.