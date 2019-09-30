Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Şubat 2020 itibarıyla iOS 8 ve Android Gingerbread (2.3.7) ve önceki sürümlere verdiği desteği kesiyor. Facebook'un ürünü olan WhatsApp, çok fazla kullanıcıya hitap ettiği için yeni güncellemelerini çok eski sürümlere bile uygun olarak çıkarıyordu.

Fakat bu durum WhatsApp'ın bazı yeniliklere odaklanmasına ve çeşitli özelliklere engel oluyor. Bu nedenle 1 Şubat 2020'den sonra WhatsApp'ın destek verdiği en düşük Android sürümü Android 4.0.3; en düşük iOS sürümü ise iOS 9 olacak. Bahsedilen sürümlerden önceki sürümü kullanan kullanıcıların cihazlarında WhatsApp çalışmayacak.