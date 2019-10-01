Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şu anda sadece İşCep üzerinden kullanılabilen hizmet, ilerleyen dönemde İş Bankası İnternet Şubesi kanalıyla da kullanılabilecek. Günümüzde müşterilerin artık daha hızlı, daha kolay ve ergonomik olanı tercih ettiklerini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Müşterilerimizi farklı, en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken, ilk olanı da hayata geçirmek için çalışıyoruz. TekCep özelliğiyle tüzel kişi müşterilerimize nakit yönetiminde zaman tasarrufu ve bankacılık işlemlerini yönetmede ciddi bir kolaylık sağlıyoruz” dedi. Şimşek, bu hizmetin, Avrupa ve Amerika’da bile hala tam uygulanamayan, kısıtlı örnekleri bulunan açık bankacılık uygulamalarına iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem de İş Bankası ile bugüne kadar birçok ilke birlikte imza attıklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Bu kez de işimiz, ticari müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin yapabileceği hiçbir işi insana yaptırmamak için çalışıyoruz. TekCep, bunun güzel bir örneği. İş Bankası’nın ticari müşterileri, İşCep uygulamalarında yer alan TekCep sayesinde, diğer bankalardaki hesaplarını tek uygulama içinde görüp zaman kazanacaklar.”