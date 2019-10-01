Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) ve Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) yerli teknoloji firmalarının büyümesi ve ihracatta önemli rol oynaması için hayata geçirdiği TİM- TEB Girişim Evi, dünya devleriyle buluşacak. TİM-TEB Girişim Evlerinden bu yıl seçilecek başarılı girişimciler, önümüzdeki ay Finlandiya’da katma değerli ürün ve hizmet üreten girişimcilere destek olunması için düzenlenen, dünyanın en önemli girişimcilik ve inovasyon temalı etkinliğinde boy gösterecek.

TEB Girişim Evi, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmek, iş modellerini kurgulamak ve iş planlarını hazırlamalarına yardımcı olmak ve projelerinin geliştirilmesini sağlamak için hayata geçirilmişti.

BAŞARI HİKÂYESİ YAZACAKLAR

Türkiye’nin dört bir yanında girişimcilik kültürünü geliştirmek ve girişimcileri yönlendirerek, doğru adımlar atılması için eğitimler veriliyor. Girişim evlerinde ayrıca danışmanlık hizmeti de sunularak, girişimlerin projelerini geliştirmesine ve hayata geçirmesinde yardımcı olunuyor.

Bu yılki etkinlikte, yeni nesil ve sıra dışı girişimcilerin uluslararası düzeyde desteklenmesi amaçlanıyor. Buna ek olarak girişimcilik ekosisteminin bir çatı altında toplanması ve Türk girişimcilerin uluslararası yatırımlara ulaşması planlanıyor. Ayrıca yabancı kurumlar ile potansiyel yatırımcılarla işbirliği fırsatlarının yakalanması için adımlar atılması ve girişimcilerin yeni başarı hikâyesi yazmayı hedefleniyor.

GİRİŞİMCİLİĞİN KALBİNİN ATTIĞI YER

Finlandiya düzenlenecek olan etkinlik, inovasyonun ve girişimciliğin kalbinin attığı yer olarak nitelendiriliyor. Tüm girişimcilerin, iş insanların ve yatırımların bir arada toplantı yaptığı etkinliğe, Türkiye geçtiğimiz yıl 5 girişimci ile katılmıştı. Organizasyonda ise 4 bin girişimci, 2 bin yatırımcının da dahil olduğu toplamda 25 bin kişi yer almıştı. Yine, etkinliğe 2016, 2017 ve 2018 yıllarında TİM-TEB evlerinden seçilen toplamda 19 başarılı girişimci katılmıştı. Burada birçok yatırımcı ve potansiyel müşteriden randevu alan Türk girişimciler, hizmetlerini tanıtma imkânı bulmuştu.

GİRİŞİMCİ ÇIKARMAZSAK İŞSİZ ORDUSU İLE KARŞI KARŞIYA KALIRIZ

Girişimcilik Zirvesi G3 Forum’un 11’incisi TOBB öncülüğünde Amasya’da gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, artık dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü söyledi. Genç girişimcilere ve girişimci adaylarına hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör Muhammed Ali’nin “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur” sözünü hatırlattı. İstihdamı artırmanın tek yolunun girişimci sayısını artırmaktan geçtiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Gelecekte rahat edebilmek için girişimci çıkartmak durumundayız, yoksa müthiş bir işsiz ordusu ile karşı karşıya kalırız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demek. Konfor alanının dışına çıkan kimse demek. Dünyada ülkeler uzayda yarış ediyordu, şimdi artık girişimciler yarış ediyor. Uzay denince akla şimdi Elon Musk geliyor. Girişimcilikte birinci iş hayal, ben 35 yıllık girişimciyim hala her gün hayal kurarım. Hayal kurmaktan korkmayın. Bizim Türkçede yanlış bir tabir var ‘hayalperest’. Her şey hayal ile başlıyor. Hayallerimizden hedef çıkartacağız, hedef koymazsanız o zaman hayalperest oluruz.”