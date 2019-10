Türkiye Gazetesi

Kullanıcıların yüzde 22’si yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan sonra 15 dakika içinde, her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.

Günün yaklaşık 7 saatini internette geçiren Türkler, cihazlarını en fazla sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyor. Sosyal medya takibinde yüzde 72’lik orana sahip cep telefonunu yüzde 14 ile dizüstü, yüzde 7 ile de masaüstü bilgisayar takip ediyor. Kullanıcıların yüzde 67’si bankacılık işlerini, yüzde 60’ı arama motorlarını, yüzde 51’i haber takibini akıllı telefon üzerinden gerçekleştirirken cepten TV izleme oranı yüzde 20’yi buluyor.