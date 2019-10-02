Kullanıcıların yüzde 22’si yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan sonra 15 dakika içinde, her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.
Günün yaklaşık 7 saatini internette geçiren Türkler, cihazlarını en fazla sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyor. Sosyal medya takibinde yüzde 72’lik orana sahip cep telefonunu yüzde 14 ile dizüstü, yüzde 7 ile de masaüstü bilgisayar takip ediyor. Kullanıcıların yüzde 67’si bankacılık işlerini, yüzde 60’ı arama motorlarını, yüzde 51’i haber takibini akıllı telefon üzerinden gerçekleştirirken cepten TV izleme oranı yüzde 20’yi buluyor.
Her beş kişiden biri telefon bağımlısı
02.10.2019 - 05:07 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deloitte’nin Global Mobil Kullanıcı Araştırmasına göre, 56 milyon kişinin aktif şekilde telefon kullandığı Türkiye’de kullanıcılar günde ortalama 78 defa yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekranına bakıyor.
Kullanıcıların yüzde 22’si yani her beş kişiden biri hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan sonra 15 dakika içinde, her on kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefonunu kontrol ediyor.
Etiketler : Deloitte,telefon bağımlılığı,
653765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/653765.aspx
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