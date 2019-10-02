Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Neden tweet atılmıyor? Popüler sosyal medya platformu Twitter erişim sıkıntısı ile gündemde. Bunun akabinde kullanıcılar "Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Neden tweet atılmıyor?" şeklinde aramalarla sorunun ne olduğunu internette araştırmaya başladı. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Neden tweet atılmıyor? İşte Twitter ile ilgili merak edilenler ve Twitter yönetiminden ilk açıklama...





TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER'A NE OLDU? NEDEN TWEET ATILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter’da bir süredir tweet paylaşmakta sorun yaşanıyor.

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet'leri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.