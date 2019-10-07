Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Activision, Tencent işbirliğiyle, dün Call of Duty: Mobile'in Android ve iOS cihazlarında dünyadaki ülkelerde ve bölgelerde kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Tencent Games’in ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Mobile oyunu, mobilde ücretsiz ve tek kişilik oynanış aksiyon deneyimi sunuyor.

Oyun, tüm başa baş rekabetçi Multiplayer modlarının yanı sıra; kara, deniz ve hava araçları ile birlikte Call of Duty'nin klasik mekanlarını da içeren tamamen yeni bir Battle Royale deneyimini içeriyor.

Activision Başkanı Rob Kostich ise konuyla ilgili:

“Bugünkü sürüm, dünyadaki topluluğumuz için bir kutlama niteliğinde. Bu benzersiz Call of Duty deneyimini hayranlarla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. TiMi Studios'daki geliştirme ekibini ve bu harika oyunu hayata geçirmek için birlikte çalışan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Topluluğun Call of Duty: Mobile büyürken ve gelişirken beklediği çok şey var. Bu sadece başlangıç. Çok daha fazlası gelecek” dedi.

Dünkü lansmandan sonra, Call of Duty: Mobile için ek ücretsiz içerikler, yeni dönemsel güncellemeler, oyun modları, kişiselleştirilebilir ekipmanlar, eşyalar ve daha fazlasıyla piyasaya sürülecek. “Dünyayı Aydınlatmak” başlıklı ilk küresel topluluk etkinliği, Call of Duty: Mobile lansmanının kutlanması olacak. Daha fazla oyuncu oyunu oynadıkça, tüm oyuncular için oyun içindeki kamuflaj (camos) çeşitleri dahil olmak üzere daha fazla ödülün kilidi açılabilecek.