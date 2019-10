Türkiye Gazetesi

Teknoloji devrimi ile birlikte petrolün yerini veri aldı. Dünyada günlük 2,5 kentilyon bayt veri yani bir nevi “ham petrol” üretilirken yeni dünyanın rafinerileri için yatırımlar hız kazandı. Verinin işlenmesi ve anlamlandırılması için çalışmalara başlayan HPE önümüzdeki dönemde süper bilgisayarlar için 4 milyar dolarlık yatırım yapacak. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak dünyada her alanda dijital dönüşüm yaşandığını belirterek “Dijital dönüşüm her yerde özellikle de uçlarda. Bu dönüşüm bütün sektörleri değiştiriyor ve her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyanın kapılarını aralıyor; tıptan ulaşıma, tarımdan uzayın keşfine kadar. Geleceğin kurumları uç merkezli, bulut destekli ve veri odaklı olacaklar. Veriden anında öngörü sağlayabilen kurumlar en basit ifadeyle durdurulamaz olacaklar. HPE olarak bizim işimiz tam da burada başlıyor” dedi.

HPE olarak insanların yaşam ve iş ve yaşam biçimlerini kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Kaymak “Bir insan günde 1,5 GB veri üretiyor. Dünyanın bir günde ürettiği veri ise 2,5 kentilyon bayt. Dünyadaki verinin sadece yüzde 6’sını işleniyor, yüzde 94’ü ise veri merkezine uğramadan kayboluyor. Bu yeni dünyada veriyi işleyen rekabetten öne çıkacak. Ancak veriyi işleyebilmek için bulut ve süper bilgisayarlara ihtiyaç var. Geliştirdiğimiz bilgisayarlar ile 160 TB veriyi 2,5 dakikada işleyebiliyoruz. Veriyi işleyerek mesela yüksek başarımlı bilgisayarlar alzheimer hastalığının nedenini öğrenebiliriz. Alzheimer hastasının geriye dönük 15 yılını analiz ederek bunu başarabiliriz. NASA’nın 2024 yılında ayın karanlık yüzüne araç gönderme hedefi var. Simülasyonunu HP markalı bilgisayarlar yapacak. Dünya Ekonomik Formu 2030 yılına açlığı bitirmek için sensörlerden yararlanıyor. Biz de tarımda açlığı nasıl bitiririz onun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu. Veri bilimcilerin Silikon Vadisi’nde yıllık bir milyon dolar maaşla işe başladığını belirten Kaymak bu alanda insan kaynağına ihtiyaç olduğunu kaydetti.