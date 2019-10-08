Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kargonun tüm süreçlerine bütünlüklü bir çözüm sunan Crane Cargo, ilk olarak Pakistan Uluslararası Hava Yolları kullanmaya başladı. Böylece hizmet ihracatı alanında bir ilke daha imza atan Hitit, hava yolları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için hava kargo yazılımı üreten ve ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Crane Cargo çözümlerinden Crane DOM’un yerel, Crane CGO’nun da uluslararası hava taşımacılıkta kullanılacağını belirten Hitit Hava Kargo ve Lojistik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise “Günümüzde e-Ticaret trafiği tüm dünyada çok hızlı büyüyor ve bu da lojistik sistemlerin birbiriyle entegre çalışmasını mecburi kılıyor. Crane Cargo çözümlerimiz tam da bu noktada doğru zamanlama ve yetkin fonksiyonlarıyla bu amaca hizmet etmek üzere tasarlandı. Şu an uluslararası iş ortaklarımızdan Pakistan Uluslararası Hava Yolları Crane Cargo sistemine tam geçişini sağladı. Hedefimiz kısa süre içinde, hava kargo sektöründe, ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yenilikçi ürünlerimizle büyümeye devam etmek” dedi.