Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, kullanılan yerli ve milli silah sistemleri bakımından da dikkati çekiyor.

Son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artıran Türkiye, sınır ötesi operasyonlarında da bu sistemler ve silahlardan yararlanıyor.



Daha önceki "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarının ardından dün akşam saatlerinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan yerli sistemler öne çıkıyor.

Teröristlerin haberleşme ağı kesildi

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk dakikalarında kritik rol oynadı. KORAL'ın devreye sokulup teröristlerin haberleşme ağının kesilmesiyle operasyon başladı.

KORAL'ın aynı anda düşmana ait füze, uçak ve helikopteri radardan çıkarıp "kör etme" özelliği dikkati çekerken, sistem yaklaşık 200 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Milli roketatar sistemi hedefleri vurdu

Barış Pınarı'nda hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vuruldu.

ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlere ait sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı.

T-122 ÇNRA, 16-40 kilometre menzilde, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.

SİHA'lar havadan destek veriyor

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan ve TSK bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, önceki sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı'nda da kritik rol oynuyor.

Haberleşme menzili 150 kilometre ve 24 bin fit uçuş irtifasına sahip Bayraktar TB2, 24 saat havada kalabiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, hem harekat öncesi istihbarat sağlamada katkı sağlarken hem de harekat esnasında hedefleri etkisiz hale getirmede aktif rol oynuyor.

Fırtına karadan, Göktürk uzaydan destek sağladı

ASELSAN'ın geliştirdiği, terörle mücadelede başarıyla görev yapan T-155 Fırtına obüsü, Barış Pınarı Harekatı'nda da rol alıyor.

İntikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan bu sistem, gelişmiş süspansiyonu sayesinde engebeli arazi dahil her türlü alanda rahatça harekat icra edilebilmesine imkan veriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Göktürk-1 uydusu da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın gideriyor.

Harekatlarda baş roldeler

Bu silah ve sistemlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda yerli ve milli teknoloji, teçhizat ve araç-gereç de Mehmetçik'in mücadelesinde önemli görev üstleniyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında tüm dünyanın ilgisini çeken T129 Atak Helikopteri, lazer güdümlü füze Cirit, Nüfuz Edici Bomba, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, SERHAT Havan Tespit Radar Sistemi, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 gibi yerli ürünlerin de Barış Pınarı Harekatı'nın çeşitli safhalarında bir kez daha güçlerini kanıtlaması bekleniyor.

"Her zaman ve her yerde"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türk savunma sanayisi tarafından üretilen yerli ve milli silahların yer aldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Demir, "Savunma sanayisi her zaman ve her yerde TSK ile birlikte. Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.