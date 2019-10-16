Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin merkezli TikTok kuşkusuz son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri. Son birkaç yılda kullanıcı sayısını hatırı sayılır oranda artıran platform pek çok teknoloji devinin de dikkatini çekti. Pek çok platform TikTok'a rakip olacak uygulamalar üzerine yoğun mesai harcıyor. Bu platformlardan biri de Yandex.

Rusya merkezli teknoloji devi Yandex Sloy isimli TikTok benzeri bir uygulama geliştirmek için düğmeye bastı.

Rusça "katman" anlamına gelen uygulama 90 saniyelik videolara artırılmış gerçeklik ve arka plan müziği eklemenize izin veriyor. Uygulama, şu an sadece Rusya'daki iOS kullanıcıları için kullanıma açık durumda. Sloy'un önümüzdeki dönemde hem iOS hem de Android platformlarına tüm dünya çapında dağıtılması planlanıyor.