Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Xiaomi’nin orta segment telefonu Redmi Note 8 Pro, firmanın ilk 64 MP çözünürlükte kameraya sahip. Böylece 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen fotoğraflar çekiyor. Dörtlü kamera dizilimi ile gelen cihazın arka kısmında 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası, önde ise 20 MP’lik kamera yer alıyor. Cihaz aynı zamanda aşırı ısınmadan yüksek hızda sorunsuz oyun oynamayı kolaylaştırmak için ilk LiquidCool teknolojisi ile donatıldı. 4.500 mAh’lık bataryası, 18W C Tipi hızlı şarj, 3,5 mm kulaklık girişi ile dikkat çeken telefonun 6 GB Ram+64 GB’lik versiyonu 2 bin 499 TL’den 6 GB+128 GB’lık versiyonu ise 2 bin 699 TL’den satışa sunuluyor.

Redmi Note 8 de dörtlü kamera kurulumuyla oldukça iddialı. 6.3 inç boyutundaki cihaz 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, 120 derece görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş kamerası, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ile geliyor. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik yapay zekâ teknolojisine sahip 13 MP selfie kamerası yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisiden alan cihaz 4.00 mAh’lık bir bataryaya sahip. Redmi Note 8’in 4 GB+64 GB’lik modeli 1.999 TL, 4 GB+128 GB’lik modeli se 2.199 TL’den satışa sunuluyor. Redmi 8A serisi ise 1.149 lira fiyatla satış çıkıyor.