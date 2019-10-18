Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki reklam yüzü olarak Sıla’yı seçen Oppo’nun Reno2 serisi güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Dörtlü kamera dizilimiyle gelen Reno2’de 48 MP ultra net ana kamera, 13 MP telefoto lens, 8 MP geniş açı lens ve 2 MP mono lens özellikleri bulunuyor. Oppo ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için “Fusion Imaging” teknolojisini kullanan 5x hibrit zoom ve 20x dijital zoom özelliklerini geliştirdi. Bu özellikler, konser gibi etkinlikler sırasında uzun mesafelerden net sonuçlar alıyor. Reno2 Z’de ise 48 MP ultra net ana kamera, 8 MP geniş açı lens, 2 MP mono lens ve 2 MP portre lensi bulunuyor.

Reno 2 ultra gece modu, güçlü bir NPU ve ince ayarlı algoritmalar yoluyla bir dizi farklı gece manzarası sunuyor. Donanım ağında optimize edilmiş yapay zekâ parazit azaltma özelliği ile fotoğraflar çıplak gözle görülebileceklerin ötesine geçebiliyor. Ultra video sabitleyicisi ise videoların dengesini artırarak kayak yaparken bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bokeh HDR modu ile kullanıcılara yedi farklı portre çekimi imkânı veren cihazda ayrıca üç ayrı mikrofon yer alıyor.

Enerjisini 4.000 mAh batarya ve VOOC hızlı şarj 3.0 teknolojisinden alan Oppo Reno2, 8 GB RAM, 256 GB dâhilî depolama alanı; Reno 2Z ise 8 GB RAM, 128 GB dâhilî depolama alanıyla geliyor. Türkiye pazarında Reno 2; 5.599 TL ve Reno 2Z ise 3.799 TL’den satışa sunulacak.