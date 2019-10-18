Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kampanya kapsamında sene sonuna kadar ‘Hayatı Kaçırma’ ve ‘Ekransız Ebeveynlik’ ile ilgili filmler dijital ortamda paylaşılacak. Samsung Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, “İki yıl önce yola çıktığımız ‘Siber Zorba Olma!’ gibi büyük ilgi gören kampanyamızın ardından şimdi de ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital farkındalık kampanyamızı başlatıyoruz. ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital filmimizi Samsung’un tüm dijital iletişim kanalları aracılığı ile geniş kitlelere yayarak internetin sorumlu kullanımına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital iletişimimiz kapsamında sene sonuna kadar ‘Hayatı Kaçırma’ ve ‘Ekransız Ebeveynlik’ ile ilgili çekeceğimiz filmleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen de Türkiye’de internette geçirilen zamanın yedi saate ulaştığına dikkat çekerek, bunun da birçok psikolojik bozukluğu beraberinde getirdiğini söyledi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman ise çocukların çevrim içi tehlikelere karşı ebeveyn denetiminin önemli olduğu belirterek projenin bu anlamda farkındalığı artıracağını dile getirdi.