Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sosyal medya platformları başta olmak üzere, mail ve uygulamalar yoluyla yayılan virüsler şahsi bilgilerimizi tehdit ediyor. Ancak senede birkaç defa yapacağınız dijital temizlik ile hem cihazınızın yükünü azaltabilir hem de bilgilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. İşte antivirüs kuruluşu Eset’in Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral’ın dijital temizlik tavsiyeleri:

1- Kontrollerinizi yaptırın: Temizliğe başlamadan önce, online hesaplarınızın saldırıya uğramış olup olmadığını kontrol edin. Haveibeenpwned.com ve breachalarm.com gibi web siteleri, bilgisayar korsanlarının e-Posta şifrenizi online ortamda açığa çıkarıp çıkarmadığını size söyler.

2- Envanter çıkarın: Mevcut tüm donanımlarınız, yazılımlarınız ve online uygulamalarınızın kapsamlı bir listesini çıkarın. Bu listeyi analiz ederek muhtemel bir güvenlik açığı olup olmadığına bakın.

3- Kendinizi düzene sokun: Günlük hayatta hepimiz meşgulüz ve bu sebeple siber hijyenin önceliklerimiz arasında aşağılarda yer alması çok normal. Bunu önlemek için sistemlerinizi ve cihazlarınızı kontrol etmek üzere bir takvim ayarlayın ve düzenli hatırlatıcılar planlayın.

4- B planı yapın: Saldırıya uğrama ihtimalinize karşı bir olağanüstü durum planınızın olması iyi olacaktır. Biri savunmalarınızı aşarsa arayabileceğiniz, kendi siber güvenlik sağlayıcınız gibi bir iletişim hattı elinizin altında bulunsun.

5- Savunma hattı kurun: Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele için hazırlıklı olmak yararlı olacağından, sisteminizi sağlamlaştırmak için güçlü araçlar temin edin. Virüsten koruma yazılımları, kötü amaçlı yazılımları algılayıp ortadan kaldırırken güvenlik duvarları, yetkisiz kullanıcıların bilgilerinize erişmesine mâni olur.

6- Kilitleri değiştirin: Parolalar hakkında çok şey duyduğunuzu biliyoruz. Belki de hiçbirini dinlemediniz. Güçlü parolalara sahip olun. Parolalar en az 12 karakter uzunluğunda olup büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller içermelidir. Birden çok hesap için aynı parolayı kullanmaktan kaçının ve parolalarınızı düzenli olarak değiştirin.

7- Güncel kalın: Bilgisayar korsanlarının faydalanabileceği güvenlik açıklarına karşı korunmak için yazılımlarınızı güncel tutun ve kullanmadığınız programları kaldırın. Donanımınız eskidiyse güncellemeyi düşünebilirsiniz.

8- Yedekleme yapın: Haricî sabit sürücüleri veya bulut hizmetlerini kullanarak verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Kullanmadığınız cihazlarınız varsa verilerinizi korumak için bunların sabit sürücülerini temizleyin. Bu, dosya silmekten farklı bir işlemdir: Sabit sürücüyü tamamen temizlemek için özel bir yazılım kullanmanız gerekir.