Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Evde, sokakta, otobüste, yürürken, hatta koşarken onsuz yapamıyoruz. Müzik dinlerken, video seyrederken ya da oyun oynarken kulaklıklara ihtiyacımız var. Peki, kulaklık alırken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Hani modeller bize daha uygun. Ses kalitesi elbette önemli ama bazıları için bass olması ya da gürültüyü engellemesi gerekiyor. Biz de sizlerin kulaklık alırken dikkat etmeniz gereken noktaları inceledik:

¥ Kulak içi kulaklıklar: Taşınması ve kullanması kolaydır. Fazla yer kaplamazlar. Genellikle gürültülü ortamlarda iyi bir ses izolasyonu sağlar. Düşük ses seviyesindeki kullanım hem işitme meselelerini ortadan kaldıracağı gibi, daha kaliteli bir dinleme imkânı sunar. Ancak kulak içine direkt temas ettiği için kulak zarına zarar verme ihtimali var. Ayrıca temizlenmezse kulak içine mikrop ve bakteri girişine sebep olur. Kalitesiz olanlar kulaktan düşebilir, çukurlaşır.

¥ Earbud kulaklık: Fiyatları uygundur ancak tam bir izolasyon sağlamaz. Bu kulaklıkların en önemli artısı dış sesleri tam olarak engellemediği için, etrafınızda olanlardan haberdar olursunuz. Ses kalitesi düşüktür. Gürültülü ortamlarda duyabilmek için sesi açmak zorunda kalırsınız. Kullanım ömrü kısadır, sürekli arızalanır. Genel olarak alt frekansları duymak zordur. Bass sesleri konusunda yetersizdir. Dolayısıyla profesyonel markalar genelde earbud kulaklık üretmezler.

¥ Kafa üstü kulaklık: Adı üstünde kafanın üzerinden kulağı çevreler. Ancak taşıması ve koruma zordur. Yumuşak desteklere sahip olduğu için rahatsız etmez. İlk bakışta büyük görünseler de rahatlık ve ses kalitesi açısından en iyi kulaklık tipidir. Kullanım ömrü daha uzundur. Modelden modele değişmekle beraber sürücü içerdiği için en iyi ses kalitesini verir. Düşük ses seviyesinde kullanılabildiği için daha sağlıklıdır. Daha az güç tüketir. Bu kulaklıklarda omaj önemli bir faktördür. Düşük omajlı (özellikle 12 ohm kulaklıklarda) kulaklıklar bilgisayar gibi güçlü ses çıkışı olan

aletlerde kullanıldığında performans sıkıntısı yaşamasalar da portatif medya oynatıcılarında düşük ses seviyesi verir. Onun için en az 32 ohm daha idealdir.

¥ Kablosuz kulaklık: Bluetooth özelliğine sahip bu kulaklıklar spor, yürüyüş gibi hareketli aktivitelerde bulunurken iyi bir seçim olabilir. Bu tip kulaklıklarda batarya süresi önemli. Almadan önce batarya süresi ve menzilini araştırıp almalısınız.

NE ANLAMA GELİYOR?

¥ Frekans: Küçük ve büyük bir sayıdan oluşur. Küçük değer düşük ses frekanslarını yani bas sesleri, büyük olan değer ise yüksek ses frekanslarını yani tiz sesleri temsil eder. Bu aralık ne kadar fazla olursa o kadar farklı ses tonlarını kulaklıktan duyabilirsiniz. Standart bir kulaklıkta bu değerler 20 Hz - 20.000 Hz’dir

20 Hz - 25.000 Hz: Tiz sesli kulaklık.

10 Hz - 20.000 Hz: Bass sesli kulaklık.

15 Hz - 22.000 Hz: İdeal sesli kulaklık.

5Hz - 25.000 Hz: Bass ve tizi doruklarında yaşatan kulaklık.

¥ Desibel: Kulaklığın takılı olduğu cihazdan aldığı elektrik enerjisini ne kadar ses enerjisine çevirdiğini gösterir. Her 3 dB iki kat fazla ses enerjisi demektir. Yüksek dB olması iyidir. Fakat bu çoğu zaman kulağa zarar verebilmektedir. İdeal olanı 103-104 dB’dir. Bunun üzerine çıktıkça şiddeti de artar.

Empedans: Kulaklığın ne kadar güçlü ses verebileceğini belirtir. 16, 32, 64 değerlerine sahip olabilir. İdeal olan ise 16’dır. Burada unutulmaması gereken nokta kulaklığı hangi müzik cihazında kullanacağınızın da önemli olduğudur. Büyük bir müzik sisteminde çıkış gücü yüksek olan bir kulaklık çıkışına bağladığınızda 32 Ohm rahatlıkla iş görürken 16 Ohm zorlanacaktır. Tersini düşünürsek küçük bir müzikçalarda -düşük müzik gücü çıkışına- 32 Ohm takarsak cihazın çıkış gücü küçük kalacaktır ve müzik çaların aktardığı güç empedans değerinden dolayı daha sınır seviyelerde olacaktır.

TDH değeri: Toplam ses uyumundaki bozulmalardır. En ideal oran yüzde 5 ve altındakiler.

¥ Maksimum güç girişi (mW): Kulaklığın müzik çalardan gelecek güce verdiği tepkidir diyebiliriz. Gücü yüksek ise daha tok sesler alabilirsiniz.