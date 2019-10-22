Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bu özellik sayesinde, diğer uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek. Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek. Tek yapmaları gereken ise web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişmeleri. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapabilecekler.