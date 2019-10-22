Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

15 Kasım 2019 tarihinde başlayacak turnuvanın kayıt süreci başladı. Turnuvanın şampiyonluk finali ise Lenovo’nun Beşiktaş JK ile hayata geçirdiği oyun alanı Lenovo Game On’da, 5 Ocak 2020 gerçekleşecek. Şirketlerin bireysel ve takım turnuvaları olarak iki farklı kategoride yarışabilecekleri şampiyonada Counter Strike Global Offensive, PUBG Mobile, Fifa 2020, Pes 2020, Street Fighter 5, Hearthstone, Dota 2, Age of Empires 2, Clash Royal, NBA 2K20, Rocket League, Apex Legends, Overwatch gibi oyun severlerin en çok ilgi gösterdiği popüler oyun seçenekleri yer alıyor.