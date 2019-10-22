Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kurucuları arasında Türkiye’nin önemli teknoloji yatırımcılarından Ersin Pamuksüzer, Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, melek yatırımcılardan Ömer Erkmen, Şahin Tulga, Olcay Ungun, Koray Bahar, Ercüment İnanç, İlker Arslan, İlhan Bağören, İlter Terzioğlu, İzzet Zakuto, Engin Frayman ve Mustafa Mutlu’nun da bulunduğu “Angel Effect”, erken aşama girişimlere yatırım yapacak. Angel Effect CEO’su Orhan Bayram “Şu ana dek 27 farklı ülkeden girişimleri inceledik. Girişimlere tecrübe, deneyim, yatarım ve mentorluk desteği sağlıyoruz. Kurucularımız arasında hem geleneksel sermayeden şirket satışları gerçekleştirmiş isimler, hem de yeni nesil başarılı girişimciler bulunuyor. Amacımız her iki dünyanın da girişimcilik ekosistemine deneyimlerini, tecrübelerini aktarabilecekleri bir platform olmak. Bunun yanında melek yatırımcıların hisseleri kolayca likide dönüştürebilecekleri bir online pazar yerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.