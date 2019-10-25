Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Televizyonların sizi izlediğinizi bilseydiniz ne yapardınız? ‘Hangi kanalı seyrediyorsunuz’, ‘Hangi program ve filmlerden hoşlanıyorsunuz’, bunların tek tek rapor edildiğini bir düşünün. Farkında değiliz ama bütün bilgilerimiz izinsiz şekilde kaydediliyor. ABD’de Princeton ve Chicago Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, internet yayınlarını izlemek için kullanılan cihazların, kullanıcıların seyretme alışkanlıklarını takip ettiğini ortaya çıkardı. Bu alandaki dünyanın en büyük iki oyuncusu Roku ve Amazon Fire TV’yi incelemeye alan araştırmacılar Roku’daki kanalların yüzde 69’unun, Amazon Fire TV’deki kanalların da yüzde 89’unun izlendiğini belirledi. Google’ın sahibi olduğu doubleclick.net en fazla kullanılan takip programı olarak öne çıkarken bu yazılım Roku’daki bin kanaldan 975’inde görüldü. Amazon Fire TV’de ise amazon-adsystem.com takip yazılımının bin kanaldan 687’sinde kullanıcı alışkanlıklarını kaydettiği ortaya çıktı. Ayrıca cihazların ID seri numarası ile cihaz kimlikleri, MAC adresleri, Wi-Fi SSID’leri, e-Posta adreslerini kopyaladığı tespit edildi. Kullanıcıların onayı olmadan yapılan bu işlemler gizliliği korumaya yönelik karşı tedbirlerin de yetersiz olduğunu gösterdi.