Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için harekete geçen Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi ve Casper yeni modellerini piyasaya sundu. 2.500-4.000 lira arasındaki kullanıcı dostu fiyatlarla satışa sunulan modeller yapay zekâlı gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy M30s

¥ Ekran: 6,4 inç Full HD + Amoled ekran

¥ İşletim sistemi: Android 9.0

¥ İşlemci: Exynos 9611

¥ RAM: 4 GB ve 6 GB

¥ Depolama: 64 GB ve 128 GB dâhilî hafıza

¥ Kamera: 48 MP arka kamera, 5 MP derinlik sensörü, 8 MP ultra geniş açılı kamera. Önde ise 16 MP kamera

¥ Batarya: 6.000 mAh

¥ Fiyatı: 2.699 TL

OPPO Reno 2Z

¥ Ekran: 6,53 inç AMOLED ekran

¥ İşletim sistemi: Android 9.0

¥ Kamera: Arkada 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü kamera

¥ İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90

¥ Ram: 8 GB RAM

¥ Depolama: 128 GB

¥ Batarya: 4.000 mAh

¥ Fiyatı: 3.799 TL

Casper VIA A4

¥ Ekran: 6,3 inç FHD+ IPS ekran

¥ İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

¥ İşlemci. 8 çekirdekli MediaTek Helio P23 işlemci

¥ RAM: 4 GB ve 6 GB RAM seçeneği

¥ Depolama: 64 GB ve 128 GB depolama alanı (microSD destekli)

¥ Kamera: Arkada 16 MP ve 5 MP kamera. Önde ise 13 MP kamera

¥ Batarya: 3.950 mAh

¥ Fiyatı: 2.199 TL ila 2.599 TL

Redmi Note 8 Pro

¥ Ekran: 6,53 inç FHD + Dot Drop ekran

¥ Kamera: 64 MP birincil kamera, 8 MP ultrageniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü. Önde ise 20 MP kamera

¥ İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T

¥ Batarya: 4.500 mAh ¥ Fiyatı: 2.699 TL

Huawei P30 Lite

¥ Ekran: 6,15 inçlik FHD+ ekran

¥ İşlemci: Kirin 710

¥ Kamera: 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, ultra geniş açılı 13 mm’lik 8 MP kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü Önde ise 32 MP kamera

¥ Depolama: 128 GB dâhilî hafıza

¥ Batarya: 3.340 mAh

¥ Fiyatı: 3.499 TL