ÖMER TEMÜR
Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için harekete geçen Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi ve Casper yeni modellerini piyasaya sundu. 2.500-4.000 lira arasındaki kullanıcı dostu fiyatlarla satışa sunulan modeller yapay zekâlı gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy M30s
¥ Ekran: 6,4 inç Full HD + Amoled ekran
¥ İşletim sistemi: Android 9.0
¥ İşlemci: Exynos 9611
¥ RAM: 4 GB ve 6 GB
¥ Depolama: 64 GB ve 128 GB dâhilî hafıza
¥ Kamera: 48 MP arka kamera, 5 MP derinlik sensörü, 8 MP ultra geniş açılı kamera. Önde ise 16 MP kamera
¥ Batarya: 6.000 mAh
¥ Fiyatı: 2.699 TL
OPPO Reno 2Z
¥ Ekran: 6,53 inç AMOLED ekran
¥ İşletim sistemi: Android 9.0
¥ Kamera: Arkada 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü kamera
¥ İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
¥ Ram: 8 GB RAM
¥ Depolama: 128 GB
¥ Batarya: 4.000 mAh
¥ Fiyatı: 3.799 TL
Casper VIA A4
¥ Ekran: 6,3 inç FHD+ IPS ekran
¥ İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
¥ İşlemci. 8 çekirdekli MediaTek Helio P23 işlemci
¥ RAM: 4 GB ve 6 GB RAM seçeneği
¥ Depolama: 64 GB ve 128 GB depolama alanı (microSD destekli)
¥ Kamera: Arkada 16 MP ve 5 MP kamera. Önde ise 13 MP kamera
¥ Batarya: 3.950 mAh
¥ Fiyatı: 2.199 TL ila 2.599 TL
Redmi Note 8 Pro
¥ Ekran: 6,53 inç FHD + Dot Drop ekran
¥ Kamera: 64 MP birincil kamera, 8 MP ultrageniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü. Önde ise 20 MP kamera
¥ İşlemci: Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T
¥ Batarya: 4.500 mAh ¥ Fiyatı: 2.699 TL
Huawei P30 Lite
¥ Ekran: 6,15 inçlik FHD+ ekran
¥ İşlemci: Kirin 710
¥ Kamera: 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, ultra geniş açılı 13 mm’lik 8 MP kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü Önde ise 32 MP kamera
¥ Depolama: 128 GB dâhilî hafıza
¥ Batarya: 3.340 mAh
¥ Fiyatı: 3.499 TL