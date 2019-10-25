Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma şirketi Gemius'un Ülke Müdürü İdil Kesten, Webrazzi Summit 2019 sunumunda Türkiye'de en çok kullanılan mobil uygulamaları açıkladı. Konferansta ayrıca Türkiye'de mobil uygulama kullanımı noktasında dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Gemius'un verilerine göre ülkemizdeki mobil kullanıcı sayısı 2016'da 40.5 milyon, 2017'de 52.3 milyon, 2018'de 56.9 milyon, 2019 yılında ise 60.3 milyona ulaştı. Bu verilere göre mobil uygulama kullanımı açık bir şekilde yıldan yıla artış gösteriyor.

KULLANICILARIN YÜZDE 47'Sİ KADIN

Kullanıcıların yüzde 53'ünü erkekler, yüzde 47'sini kadınlar oluşturuyor. Mobil kullanımın en yoğun olduğu yaş aralığı ise yüzde 42 ile 25-44 olarak verildi.

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamaya gelecek olursak, ilk sırada WhatsApp yer alıyor. WhatsApp, 44 milyon aylık gerçek ziyaretçiye sahip ve uygulamaya erişim %87 olarak açıklandı.

İkinci sırada ise YouTube yer alıyor ve toplam ziyaretçisi 46 milyon 898 bin 267 iken, bunun 43 milyon 327 bin 339'u mobil kullanıcılardan geliyor.

Aynı şekilde üçüncü sıradaki Facebook'un 43 milyon 748 bin 609'luk toplam erişiminde mobil kullanıcıların payı 41 milyon 407 bin 773 olarak karşımıza çıkıyor.

Bir ilginç veri ise devlet uygulamalarından geldi. e-Devlet uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 13 milyon iken, 182 - Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin mobil uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 4,5 milyon olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN 20 UYGULAMA

WhatsApp

YouTube

Facebook

Instagram

Google Haritalar

Facebook Messenger

E-Devlet

Sahibinden

Twitter

Letgo

Garanti Bankası

LinkedIn

TikTok

Yapı Kredi Bankası

İş Bankası

Yandex Navigasyon

n11

Trendyol

Ziraat Bankası

Bip

(Webtekno)