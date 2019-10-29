Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Derbi günü, takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayarak onlarla ‘çak’ yapan Robot Veysi, futbolculara ‘Vodafone Park’a hoş geldiniz’ dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Buradan locaya geçen Robot Veysi, derbi seyredip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Geleceğin teknolojileri kullanılarak geliştirilen Robot Veysi 10 lisan biliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmayan Robot Veysi, duygu analizi kabiliyetiyle de konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor.