Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li teknoloji şirketi Apple, Türkiye için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yeni bir adım attı. Apple, Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkartmak için uygulama mağazası App Store’a Türkiye bayrağıyla “Yeni ve Yerli” adlı özel bir bölüm açtı. Apple’ın bu yeni sayfasında “Yeni ve yerli” ile ilgili şu ifadelere yer verildi: Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri ve girişimci ruhunu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay muntazaman yayımlayacağımız bu yazı dizisinde iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkaracak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikâyelerini seninle paylaşacağız. Hazırsan, başlayalım.

NELER VAR?

Apple’ın “Yeni ve yerli” bölümünde yer alan ilk oyun ve uygulamalar ise şunlar oldu: Türkçe meditasyon ve farkındalık uygulaması “Meditasyon”, sosyal hikâye uygulaması Moi, Barış Eğili ve Çağan Timur tarafından geliştirilen interaktif oyun Director: Xenite, Turkcell’in dijital TV uygulaması Turkcell TV+.

“Yeni ve yerli” bölümünde bu yerli uygulamaların yanı sıra Türkiye’nin favorisi 15 oyun da yine Apple tarafından listeleniyor.