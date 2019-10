Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SabancıDx Dijital Kampüs, resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper “SabancıDx Dijital Kampüsümüzde de farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz” dedi.

Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx, ileri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezinin açılışını gerçekleştirdi. SabancıDx Dijital Kampüs’te büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.



Alper: “SabancıDx ile Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar atacağız.”

Açılış konuşmasında SabancıDx Dijital Kampüs’ün “Yeni Neslin Sabancı’sı” misyonundaki önemine değinen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Yeni Neslin Sabancı’sı felsefesiyle iş yapış şekillerimizi her alanda yeniden tanımlıyoruz. Mevcut işlerimizi daha da geliştirerek yapmaya devam edeceğiz ama bunun yanında da yeniyi kuracağız. İstanbul’un göbeğindeki en değerli arazimizi, SabancıDx Dijital Kampüs’e dönüştürdük. Bu da bizim teknolojiye ve dijitalleşmeye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaşatmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart. Veri tüm şirketlerin can damarı. Veriye dayalı kararlar rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör. Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm Topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu’na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz. Ayrıca, Sabancı Topluluğu’nun ötesinde Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar da atacağız.



Alper şöyle devam etti “Dönüşüm ancak insanla mümkün. Dolayısıyla bizim de sürecimizin en önemli unsurlarından biri de kültürel transformasyon. Sabancı’nın değerlerinde yer alan cesaret, tutku, samimiyet, sürekli gelişim ve katılımı odağımıza alarak iş yapma kültürümüzü de yeni dünyayla daha uyumlu hale getiriyoruz. Ekosistemimizin gücünden daha fazla yararlanmayı önceliklendiriyoruz. İyileştirme ya da teknoloji entegrasyonunun ötesinde yeni yaklaşımların belirleyici olacağı, iş yapış şekillerinin çok daha esnek ve aynı zamanda çevik olacağı bir geleceğe bakıyoruz.

SabancıDx Dijital Kampüsümüzde farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz. Türkiye’nin uzun vadede kalkınması için sanayi ve üniversite işbirliğinin gücüne her zaman inandık. Sabancı Üniversitesi’nin de bu kampüste yerini almasıyla akademi, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaşatacağı bir ortam oluşacak. SabancıDx Dijital Kampüsün bu anlamda örnek bir model olacağına inanıyorum” dedi.

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Teknoloji, Sanayi, üniversite ve start-up iş birliktelikleri sihirli bir karışım”

“Bize tahsis edilen İstanbul’un en kıymetli yerlerinden biri olan bu geniş arazide, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdik. Burası, çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donattığımız örnek nitelikte bir merkez. Rekabet gücümüzü yeni nesil iş modellerinden, yenilikçi, çevik ve esnek hareket kabiliyetimizden alacağız. Start-up kültürünü kampüsümüzün tam merkezine yerleştiriyoruz. Start-up dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Start-Up programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, start-uplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar’da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde üniversite işbirliğiyle inovatif ürünler üzerine çalışarak endüstri-üniversite harmanlamasını da en yukarı taşıyacağız. Bu model aslında dünyanın alışık olduğu bir model. Kampüs çalışma düzenlerinde asıl hedef akademinin literatür yaşatma becerisini start-up esnekliğiyle buluşturarak bir inovasyon habitatı oluşturmaktır. Tüm dünya bu modelin ekonomik katkısına Silikon Vadisi’yle şahit oldu. SabancıDx Dijital Kampüs’te yaşattığımız sanayi, üniversite ve start-up iş birlikteliklerinin sihirli bir karışım olduğuna ve Türkiye’nin ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Bu modeli Türkiye’de kampus ortamında hayata geçiren ilk teknoloji şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Yazılım ihracatıyla Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracağız”

3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, yazılım ihracatına odaklanacaklarını vurguladı:

“Yeni nesil teknolojilerle geliştirdiğimiz ürünler sayesinde hedefimizi uluslararası pazarlara taşıyoruz ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemimize koyuyoruz. Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracağız. Bilimi arkasına alarak geliştirilen yeni teknolojilere yatırım yapıyor, bunları iş dünyasının faydasına sunarak bilinmeyeni keşfetme iddiamızı güçlendirmek istiyoruz. Akademinin literatürü takip etme ve yaşatma becerisi, bize de ‘yeni’ olanı ortaya çıkarma ve iş dünyası için değer yaşatma yeteneği katacak. Büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yüksek teknolojiye dayalı bir iş yapış biçimini temel alıyoruz. Araştırma ve ürün geliştirme işimizin merkezinde yer aldığı için İzmit’te bulunan Ar-Ge merkezimizi de kampüs içine taşıdık. Ar-Ge merkezlerinin şehir dışında veya izole yerlerde değil bizzat iş dünyasının kalbinde olması gerektiğini düşünerek aldığımız bu karar, ürün geliştirme, şirketlerin dijital ve analitik ihtiyaçlarına yeni nesil teknolojilerle çözüm bulma kasımızı güçlendirecek. Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7’si oranında yatırım yapacağız. Şu anda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 Milyon TL değer yaşatacağımızı öngörüyoruz. SabancıDx olarak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35’lik bir gelir artışı bekliyoruz.”

“Burada herkes için heyecan dolu bir gelecek var”

“Burası sadece bir iş yeri değil, bir ekosistem olsun istiyoruz” diyen Aydın, kampüste filizlenecek esnek ve çevik iş kültürü için sunulan olanaklar hakkında detayları da paylaştı:

“SabancıDx Dijital Kampüs, Sabancı Holding bünyesinde olmayan şirketlerin de buluşabildiği, start-uplarla tanışabildiği, ortak ürünlerin geliştirildiği, kısacası tüm paydaşları bir araya getiren şehrin içinde ama doğayla iç içe bir ekosistem. Yarısı mühendis olmak üzere yaklaşık 250 çalışanımız için daha özgür bir iş ortamı hazırladık. Farklı fikirlerin her zaman dinlendiği, çeşitliliğin önemsendiği bir kampüs düzeni oluşturduk. Açık ofislerimizle mobiliteyi ve işbirliğini teşvik ediyoruz. Paylaşımı maksimize edecek tasarımlarla hiyerarşinin mekânsal düzenini bir kenara bırakıyoruz. Çevik iş yapış şekillerimizle tüm sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için müşteri ve verim odaklı ekipler halinde çalışıyoruz. Bu yenilikçi iş modelinin 7/24 yaşayan, çalışırken keyif alınan, ilham veren, yeni nesil bir çalışma ortamı sunacağına, Y ve Z kuşaklarının yetenekleri için bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Bu ekosistemde iş dünyasını yazılımın gücüyle ve inovasyonla dönüştürecek bir işbirliği var, genç yetenekler için kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar var, start-up’lar için iş fikirlerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlar var; kısacası burada herkes için heyecan dolu bir gelecek var.”