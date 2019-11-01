Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Söz konusu metotla hastaların dakikada 39 karakter yazabildiği tespit edilmiş.Beyin aktivitelerini izleyen arayüz, hastanın hayal ettiği el hareketlerini anlamlandırıyor ve suni bir sinir ağı ise hastanın hangi harfleri hayal ettiğini anlamak için kullanılıyor. Bu sayede elde edilen sonuç ise %95’e varan doğruluk oranına ulaşıyor. Aşağıda yer alan fotoğrafta da görülebileceği üzere yapay zekâ, harflerin birçoğunu aslına uygun olarak tahmin edebilmiş.