Ömer Temür - Söz konusu metotla hastaların dakikada 39 karakter yazabildiği tespit edilmiş.Beyin aktivitelerini izleyen arayüz, hastanın hayal ettiği el hareketlerini anlamlandırıyor ve suni bir sinir ağı ise hastanın hangi harfleri hayal ettiğini anlamak için kullanılıyor. Bu sayede elde edilen sonuç ise %95’e varan doğruluk oranına ulaşıyor. Aşağıda yer alan fotoğrafta da görülebileceği üzere yapay zekâ, harflerin birçoğunu aslına uygun olarak tahmin edebilmiş.
Felçli hasta yapay zekâ ile yazı yazabildi
01.11.2019 - 08:16 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapay zekâ felçli hastalara umut oldu. Sciencemag isimli siteye göre beynin hareketle ilintili bölümüne yerleştirilen elektrotlar sayesinde hastaların ekrandaki bir imleci düşünce gücüyle hareket ettirip yazı yazabildi.
Etiketler : yapay zeka,
659834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/659834.aspx
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