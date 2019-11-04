Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın 11 binden fazla paylaşımını referans olarak inceleyen New York Times, Başkan’ın paylaşımlarından yarısından fazlasını kendisini eleştirenler, Rusya’nın başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmayı destekleyenler, ABD Merkez Bankası (FED), Amerikan milli marşı sırasında saygı duruşunda durmayan siyahi sporcular ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a saldırmak için yaptığını tespit etti. Trump’ın en az 145 teyit edilmemiş hesaptan yapılan komplo teorisi ve aşırıcılık içeren paylaşımı tekrar paylaştığı ortaya çıkarken bunlardan 20’den fazlasının Twitter tarafından daha sonra askıya alındığı ortaya çıktı. Twitter’da 183 defa kendisini izlemeye gelen kabalık veya aldığı alkışın boyutunu yazdığı, 570 kere göçmenlere saldırdığı, 132 kez diktatörleri övdüğü, 36 defa medyaya halkın düşmanı ve 16 kez ise kendisinin herkesin en sevdiği başkan olduğunu yazdığı tespit edildi.

ABD Başkanı’nın, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürecinde attığı tutarsız Tweet’leri tepki çekmişti.